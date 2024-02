„JÄÄB ELUKS AJAKS MEELDE!“ Karl Killing koostööst Anne Veskiga: võtsin 45 minutit julgust kokku, et talle helistada!

„Ma võtsin enda kontoris umbes 30-45 minutit üldse julgust kokku, et Anne Veskile helistada. See esimene kõne jääb mul arvatavasti eluks ajaks meelde,“ paljastab üks Eesti nõutumaid produtsente Karl Killing (23), kes hiljuti tegi koostööd popmuusikalegendi Anne Veskiga. Tuli välja, et Veski on just Karli kõnet ammuilma oodanud!