TEHISINTELLEKTI KARM MÕJU! Räppar kaw pidi oma nime muutma: õõvastav tunne oli, et selline rõve plekk on küljes

Räppar kaw ehk Kevin Keevallik (22) oli sunnitud enda artistinime muutma, sest tehisintellekti arvates õhutas see naisi tapma. „Ma arvan, et mitte keegi ei oska kunagi arvata, et selline asi võib temaga juhtuda, aga kõik on võimalik,“ rääkis räppar „Pealtnägijale“.