VASTULÖÖK KRIITIKUTELE! Terapeut Ants Rootslane: „Mul ei oleks pooleteise aasta pikkust järjekorda, kui oleksin suvaline esohull, kes kristallid käes ümber lõkke jookseb.“

Müstikust terapeudi Ants Rootslase elus on viimastel nädalatel olnud nii tagasilööke kui ka võite. Jah, mõni nädal tagasi läks tal kehvasti Harju maakohtus, kuna tema hagi Jesper Parvelt õigusabikulude (summas 1200 eurot) väljanõudmiseks ei rahuldatud. Meenutagem, et need tõi vaidlus Parve kirjastuse alt raamatu „Seitsme põlve müsteerium“ väljaandmise teemadel. Teisalt aga on mehel põhjust rõõmustada kohe-kohe ilmuva raamatu „Saatuslik sõlmpunkt“ edu üle. „Uue raamatu esimese trüki eelmüük on olnud rekordiline. Kui seda meeletut huvi nägin, pidin klaasitäie suhkruvett jooma,“ sõnab Ants Rootslane. Enda värskeima teose kirjastab mees sedapuhku omal käel.