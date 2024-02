GALERII | Normanni, Seemani ja Jõekalda pöörane etendus tõi kokku puupüsti täis saali

Jõgeva kultuurikeskuse saal on teisipäeva õhtul puupüsti täis. Küsimusele „Kas terve Jõgeva on kohal?“ kostetakse uksel vastuseks: „Tundub, et terve vald!“ Tõsi, ses saalis pole nööpnõelalgi langemise paika, tavaliste tooliridade täiendamiseks on kohale toodud lisaistmedki. Pole ka ime, kui esietendusega „Firmapidu“ on laval korraga kolm tähte: Henrik Normann, Sepo Seeman ja Kristjan Jõekalda.