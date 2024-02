ÄREVAD AJAD KA NORRA KUNINGAKOJAS: 86aastase monarhi haigus ei taltunud ootuspäraselt?

Uudisteagentuur Associated Press vahendas 31. jaanuaril Norra kuningakoja avaldust, et 86aastane kuningas on hingamisteede infektsiooni tõttu haiguspuhkusel. Haiguspuhkus pidi kestma 2. veebruarini. Selle ajani pidi monarhi tööülesandeid täitma tema poeg, 50aastane kroonprints Haakon.