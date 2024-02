Kiirusepiirangud ajavad Koit Toome piirajasse: „Keegi näeb ikka sitaks vaeva, et autojuhtide elu Tallinnas võimalikult sitaks teha.“

„Olen juba aastakümneid mõelnud, et keegi näeb ikka sitaks vaeva, et autojuhtide elu Tallinnas võimalikult sitaks teha. Iga poole aasta tagant jälle imestan, kes, kurat, selle jama on korda saatnud. Hakkame jah meie kliimas kõik rataste ja tõuksidega sõitma – fuck. Mul käib üks laps koolis, teine meie külas lasteaias, lisaks proovid ja trennid, kuhu kõik lapsed on vaja igal nädalal kogu aeg viia. Ma tahan näha seda nupumeest, kes ütleb, et mine fucking bussiga, tõuksiga, või jala,“ põrutab Koit Toome ööl vastu kolmapäeva Facebookis.