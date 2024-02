Mis kahtlane värk toimub Tanel Padari sotsiaalmeedias? Rokkar: „Sellega on pahasti jah.“

„Sellega on pahasti jah. Mingi liidesäpi kaudu saadi ligi. Tegelen just,“ sõnas Padar Kroonikale .

Alles mullu septembris tuli Eesti esirokkaril kummutada internetifoorumites ja ka ajalehtede postkastides hallitanud kuulujutud nagu oleks ta oma abikaasat Laurenit petnud või kasutanud tema vastu vägivalda. Padar kinnitas Õhtulehele, et tema ja Lauren pole lahku läinud ja ka mingit koduvägivalda, nagu internetifoorumites räägitakse, pole nende majas olnud. Teda ajasid need jutud lausa niivõrd vihale, et ta katkestas ajakirjaniku kõne.