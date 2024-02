RAHVA MEELEOLUD ON ÄREVAD! Briti kuningakoja ekspert: üldises plaanis on kurb uudis paleele positiivse mõjuga

„Praegune olukord, kus palee annab kuninga meditsiinilise diagnoosi avalikkusele ausalt teada ja ei ürita võimalikult kaua jätta muljet, et kõik on korras, on tõesti erakordne,“ tunnistab Briti kuningakoja fänn Kai-Ines Nelson. Muuhulgas selgitab ekspert, kuidas kuningas Charles III haigus võiks monarhiat mõjutada ja kas on lootust, et kuninga ja tema poja prints Harry omavahelised suhted nüüd paranevad.