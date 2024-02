„PUUDUTA MIND“ 313. SAADE | Hinnatud karatetreener Ralf Neemlaid: raha oli jalaga segada, aga ikka läksin kuuse alla elama

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saates „Puuduta mind“ on seekord külas endine hinnatud karate treener, täna tervendaja ametit pidav Ralf Neemlaid (64). „Kui tegelesin veel karatega, siis laulva revolutsiooni ajal moodustasin suured karate rühmad, kes oleksid valmis tegutsema lauluväljakul, Toompeal ja Kadriorus. Ma pole selline siidikinnastega mees,“ ütleb Ralf. „Ühel õhtul peale Toompealt tulekut läksin Otepääle laagrisse. Istusin jõe ääres ja silmitsesin ühte leppa ja nägin, kuidas puu ümber hakkas õhk võbelema. Küsisin puult, kas ta tunnetab mind ja kohe see energia hakkas liikuma. Siis ütlesin talle: „ma armastan sind,“ ja tundsin, kuidas see see udupilvena mulle tagasi tuli.“

