„PUUDUTA MIND“ 313. SAADE | Hinnatud karate treener Ralf Neemlaid: raha oli jalaga segada, aga ikka läksin kuuse alla elama, seal laeti mulle sisse ravivõimed

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saates „Puuduta mind“ on seekord külas endine hinnatud karate treener, täna tervendaja ametit pidav Ralf Neemlaid (64), kellega räägime, kuidas leida sisemine rahu, mis on igast haigusest tervenemise alustingimus. Kuid vahel ei saa kahjuks abivajajat aidata, on vaja hoopis hakata teda ette valmistama siitilmast äraminekuks. Ralf manitseb, et lähedased ei tohiks oma kinnihoidmisega soovitud lahkumist raskeks ja piinarikkaks teha.

Vaata põnevat saadet!