Charles III: „Ma ei tea, kuidas teil, aga mul kipuvad viimasel ajal jupid küljest kukkkuma.“

Arstid avastasid Charles III vähi seoses hiljutise protseduuriga eesnäärme suurenemise raviks, kuid õukonna teatel ei ole tegu eesnäärmevähiga. Kuningal on varemgi terviseprobleeme olnud, kuid ta on talle omase muheda huumorimeelega nende üle nalja visanud. Kindlasti aitab Tema Majesteeti ka südamlik suhe abikaasa Camillaga, usk kõigevägevamasse ning teadmine, et tal on saanud nii ema kui ka isa poolt head geenid.