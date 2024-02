Prints Harry jõudis Inglismaale, et vähidiagnoosi saanud isale toeks olla

Briti kõmuleht The Sun kirjutas, et Harryt nähti suundumas musta maasturiga Los Angelese lennuvälja eraterminalii. Kuningakoda oli Tema Majesteedi haigusest teatanud esmaspäeval kell 18 kohaliku aja järgi. Väidetavalt said arstid haigusele aegsasti jälile. Teisipäeva pärastlõunal teatas Daily Mail, et nende andmeil on Sussexi hertsog Londonisse jõudnud. Harry abikaasa Meghan ning lapsed Archie ja Lilibet jäid koju Montecitosse, ehkki sel nädalal ähvardab nende kodukanti Californiat üleujutused.