TEENETEMÄRK 2024 | Toomas Volkmann: selles on kokku võetud kogu mu loominguline elukaar

„Minu jaoks on see tõesti üllatus. Arvan, et olen oma asju pigem sahtlisse teinud. Vahetevahel on sahtlit tuulutatud ja need on välja tulnud. See on elukutse, mitte töö. Mul on tõesti raske sõnu seada praegu, sest olen tõesti üllatunud,“ räägib Volkmann. „Kuigi ma arvan, et olen selle küll ka välja teeninud, sest selles märgis on kokku võetud kogu mu loominguline periood ning elukaar.“