MUST STSENAARIUM: mis saab siis, kui vähktõbi peaks kuningas Charlesilt töövõime röövima?

Briti peaminister Rishi Sunak ütles BBC Radio 5 intervjuus, et uudis Charles III vähidiagnoosist kurvastas ja vapustas teda. Väidetavalt said arstid haigusele aegsasti jälile ning Tema Majesteet on optimistlik, kuid Briti seadusandluses on kõik sätestatud ka juhuks, kui monarh peaks töö- ja teovõime kaotama.