VÄLKVISIIT: prints Harry jättis pere ja lendas vähihaige isa juurde

Buckinghami palee paljastas esmaspäeval, et Charles III põeb vähki ja alustab kiiremas korras ravi. Väidetavalt said arstid haigusele varakult jälile ning prognoos on hea. Kuid miks saabub Briti kuningliku pere must lammas Harry juba teisipäeval Californiast kodumaale?