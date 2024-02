PROOVI JÄRELE! Endine telenägu Triin Randloo lõi rakenduse, millega saab kätt pildistades teada meheau suuruse

SizeHim on äpp, kus tuleb käelabast teha pilt ning seejärel ütleb rakendus, kui suur meheau on. Äpi looja Triin Randloo rääkis „Õhtu!“ saates, et mõte sai alguse sellest, kui ta oli vallaline ning küsis Tinderis pidevalt meeste kätest pilte. „Mul tekkis huvi, miks ma seda küsin. Hakkasin tegelema keha uurimisega ning lõin ühe metoodika. Hakkasin suhtlema teadlastega ning rääkisime, et inimkeha on igatpidi proportsioonis. Kui on teatud suuruses käed, on ka jalad. Samamoodi on see seotud sellega, mis on sul püksis,“ meenutab Triin hullumeelse idee sündi.

Rakenduse looja Triin Randloo. Foto : Kuvatõmmis/Kanal2/"Õhtu!" saade

Saates rõhutas Randloo, et tegelikult pole oluline suurus vaid proportsioon. „Kui ma psühholoogiat õppisin, sain teada, et naisel on alateadlikult kaks küsimust, kui ta hakkab mehega lähemalt suhtlema – kas see mees on provider, (võimaldaja – toim.) ehk kui suur on ta rahakott ning kas on olemas füüsiline klapp. Minul ei ole algoritmi, kui suur kellegi rahakott on. Siis tuligi vastus teisele küsimusele, milline on mehe ja naise omavaheline klapp,“ räägib SizeHim rakenduse looja.

„Õhtu!“ saates testiti rakendus anonüümse mehe peal ka ära. Nimelt sirutas katsealune ilma nägu näitamata välja käe, millest „Õhtu!“ saatejuht Piret Laos pilti tegi ning sai teada anonüümse mehe peenise pikkuse. Tulemuseks oli keskmise suurusega seen, mille õigsust mees ka kinnitas. SizeHim äpis võrreldaksegi meheau suurust erinevate köögiviljade ja esemetega. Lisaks peenise suurusele annab äpp teada, milline oleks talle kõige parem sekspoos.

Miks sellist äppi vaja on? Triin selgitas, et poole rahavastikust moodustavad vallalised inimesed ja osa nendest on naisterahvad. Suhetes üks asi on vaimne pool ja teine füüsiline. Kui naine tahab ideaalset kaaslast leida, saab enda käe proportsiooni mehe omaga võrrelda, ning äppi kasutades ka peenise suuruse kindlaks määrata.