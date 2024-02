VANA ASI UUES KUUES! Brigitte Susanne Hunt: suudlesin Taavi Rõivasega korduvalt

Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt pihib oma blogis, et kuna mitmed ettevõtted ei soovi temaga koostööd teha, sest tal on „perelõhkuja“ maine, peab ta enda kaitseks välja astuma. Hunt põrutab, et suudles Taavi Rõivasega sügisesel glamuuripeol ja et see oli mehe abikaasale – riigikogu liikmele Luisa Värgile – vastuvõetav.