ÕL TV | EESTI LAULU FINAAL JUBA TÄNA | Ärevushäiretest vabanenud Uudo Sepp: „Nüüd on comeback’i aeg! Ma olen selleks valmis!“

„Ainukesed sõnad, mis mulle superstaarisaatest meelde jäid, olid vist Mihkel Raua sõnad, et ära kunagi muuda seda, kes sa oled. Sellepärast, et siis sa mängid teiste pilli järgi. Enamasti need asjad ei tööta. Siis tuleb masendus. Siis sa ei ole lihtsalt õnnelik,“ räägib saate „Eesti otsib superstaari“ seitsmenda hooaja võitja Uudo Sepp. Vahepeal Ameerikas raamatuid müümas ja ennast taasleidmas käinud mees on lavalaudadel võimsalt tagasi ja sihiks seadnud Eesti esindamise Eurovisionil.