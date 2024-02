„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Karkudel keksiv Uudo Sepp: vahel peab ise mune praadima, aga nüüd enamasti on ikka tüdruksõber nendega aidanud

Tere tulemast, Uudo Sepp, „Eesti laulu“ õnnelik finalist! Ingrid, suured tänud ka sulle, et meid täna lahkelt FLAMM flammkuchen veinibaaris vastu võtad ja kostitad. See on üks minu lemmikkohtadest Rotermannis. Mõnus õdus nurgake, kus pakutakse suus sulavat flammi ja hõrke veine. Uudo, oled sa varem siin käinud?