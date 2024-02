Rootsi Eurovisioni õhtujuhtide seas on Hollywoodi täht

Nii kaht poolfinaali 7. ja 9. mail kui ka 11. mail toimuvat finaalvõistlust tüürivad Hollywoodi näitlejatar Malin Åkerman („27 kleiti“, „Watchmen“) ja Eurovisioni-veteran Petra Mede – viimasele on see juba kolmas kord lauluvõistluse õhtujuhi rolli täita.

Stockholmis sündinud ja Kanadas üles kasvanud Åkerman on teinud arvukaid lava- ja filmirolle, kuid Eurovisioni-laval astub üles esmakordselt. „Olen väga elevil ja natuke pabinas, aga positiivselt,“ kinnitab ta. Hollywoodi täht on enda sõnul alati Eurovisioni armastanud. Seega on lauluvõistluse juhtimine tema unelmate töö. „Pealegi on Petra üks vaimukamaid naisi, keda ma tean.“