PIMESI MEHELE! Tõsielusaates abiellunud eestlanna: meil oli alguses suhtlemisega probleeme, käisime ka paariteraapias

„Otsustasin Rasmuse (enda abikaasa – toim.) ise endale meheks paluda, sest minu jaoks ei ole käe palumine seotud sooga. Olen alati öelnud, et kui kohtan meest, kellega näen tulevikku, tahaksin seda ise teha – näidata, et naised saavad ka, ega pea alati mehi ootama,“ usub Rootsi tõsielusaatest „Love is blind“ abikaasa leidnud eestlanna Krisse-Ly Hedenstedt (30).