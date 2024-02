ÕHTULEHE EKSKLUSIIV | Juubilarist teletäht Mihkel Kärmas avab endast külgi, mida varem pole teinud: „Lapsena soovisin saada miljonäriks või näärivanaks.”

Mihkel Kärmas on olnud 28 aastat Eesti televisiooni ekraanil ning tuttav igale eestlasele. Ometi on ta seni olnud nõus rääkima vaid üksnes oma tööst ja veidi ka sportlikest hobidest. Ta on eelistanud jääda oma enda isiku ja eraelu koha pealt äärmiselt privaatseks. See on ka mõistetav, sest sest ühiskonna mädapaiseid paljastava saate toimetajana ja juhina on Kärmasel kogunenud ka omajagu vihavaenlasi, millele ta ka oma vastustes viitab: „Tigedad inimesed on mulle saatnud kõiksugu kraami, mille eesmärk on haiget teha. Näiteks saadeti ümbrikus surnud kärbes sõnumiga, et olen sama selgrootu.” Kuid perfektsionistist tööhoolikul on ka teine, pehmem pool, millele ta veidike oma vastustes valgust heidab.