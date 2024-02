PILDID | Otsid uut kuuma suhet? Aga palun, seda pakub uus ööelu pesa SUHE

Väikeettevõtted Nudist ja Punch on otsustanud avada Telliskivis uue koha, et pisutki Tallinna ööelu elavdada. „Viimaste aastate kriisid on inimeste väljaskäimise harjumusi drastiliselt muutnud,“ tunnistab Punch Club OÜ kaasasutaja ja juht Kristjan-Walter Kask. „Välismaalt külla tulnud sõprugi polnud kuhugi viia, täitsa piinlik kohe.“