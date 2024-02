PALJU ÕNNE! Hendrik Terras kihlus oma kallimaga. Paar valmistub pulmadeks!

Kroonika väitel saadi reede õhtul usaldusväärsest allikast vihje, et poliitik Hendrik Terras on palunud enda kallima Maria Pihlaku kätt. Vihjest selgub, et paari pulmad on juba ukse ees ning toimuvad kahe nädala pärast, 17. veebruaril Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus algusega kell 15.