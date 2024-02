Spordikommentaatorid Tiislerid: suurim tunnustus tööle on see, kui öeldakse, et laskesuusatamine on nädalavahetusel pere parim aeg

„Kui suudame nädalavahetusel pakkuda kokku umbes kuus tundi midagi, mis lubab vaatajal unustada maailmas toimuva jura, kui suudame nad korraks viia tsooni, kus neil on hea olla, oleme oma ülesande täitnud. See ongi see, miks ma tahan seda tööd teha,“ räägib spordikommentaator Alvar Tiisler, et sport on justkui palsam, mis lubab kasvõi korraks hullu maailma unustada.