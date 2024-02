PÕNEVAD PAARID MUUSIKAAUHINDADEL | Kossuäss Gregor Arbet on keeranud eraelus uue lehekülje

Neli aastat tagasi profikorvpalluri karjääriga lõpparve teinud Gregor Arbet saabus EMA gala punasele vaibale võluva brüneti seltsis. Selgub, et tegemist on töökaaslastest paariga. Gregori uueks väljavalituks on Doris Kase, kes töötab Delfis ajakirjade Anne & Stiil, Pere & Kodu ning Kroonika turundusjuhina. Gregor aga töötab Piletitaskus, mis toimetab samuti Ekspress Meedia majas. „Jah, me oleme paar ja elame alates sügisest koos. Kohtusime tööl. Gregor on oma eelmisest abielust lahutatud,“ vastab Doris. Gregor oli abielus Ly Arbetiga, kellega tal on poeg. Doris Kasel on eelmisest suhtest kaks tütart.