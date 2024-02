ÕL VIDEO | Birgit Sarrap kaassaatejuhist: me Stefaniga ei tundnudki enne teineteist

Birgit paljastas, et neile anti tekstide osas üsna vabad käed. „Olen korra muusikaauhindade gaalt juhtinud, 10 aastat tagasi. Tagantjärele saan aru, et olin väga noor ja ei osanud seda absoluutselt. Mäletan, et meil väga ei lubatud siis oma sõnu kasutada. Täna oli meil küll tiim, kes aitas asju ette kirjutada, aga lõpuks olime spontaansed. Arvan, et nii oligi õige.”