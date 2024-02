Rinnavähki põdeval „Rannavalve“ tähel pole kahjuks häid uudiseid

Paraku ei pääsenud Nicole spetsialisti juurde kohe, vaid pidi ootama novembri lõpuni. Mammogramm ja kolm biopsiat näitasid, et Eggertil on kribriformne kartsinoom. Vähiravi viibis edasiste uuringute pärast. Nüüdseks on vähikolle leitud ka lümfisõlmest ning ravi saab alata. Sõbranna Mindy on Eggerti abistamiseks ühisrahastusplatvormil annetusi kogunud. Tervisekindlustus katab vaid murdosa näitlejanna ravikuludest. Ravi ajal ei saa Eggert ka elatist teenida. „Tal pole pereliikmeid, kellele toetuda või kes teda praeguses olukorras aitaksid,“ kirjutas Mindy Go Fund Me platvormil. Eesmärgist 100 000 dollarit on koos alla 40 000.