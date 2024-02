TEATRIARVUSTUS | „Kolemees“ pakub mõtteainet – kumma elu on lihtsam, kas koleda või ilusa inimese?

Marius von Mayenburgi 2007 aastal esietendunud näidend „Kolemees“ on vaid ühes vaatuses. Saalis etenduse algust oodates on aega lavakujundust uurida. See on minimalistlik ja rekvisiidivaene. Aukoha võtab lava keskele pandud suur vett täis akvaarium. „Mänguaega on vähe, näitlejaid on seitsme tegelase peale ainult neli ja lavakujundus on väga lihtne. Eeldan, et see etendus seisab peamiselt näitlejate võimekuse najal,“ jõuan mõelda enne, kui saalis tuled tuhmuma hakkavad.