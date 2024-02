ÕL VIDEO | Marju Länik suurest tunnustusest: nutsin ja naersin korraga!

Länik sõnas, et ootas tunnustust küll rahulikult ja ei teadnud, kas see kunagi tuleb. „Selles mõttes ei osanud ma seda oodata, sest ei teadnud, et võib sel aastal tulla. Fännid ja mitmed teised ütlesid juba kordi varem, et sina oleks pidanud selle saama. Jäin rahulikuks ja lootsin, et äkki märgatakse niisamagi ja tuleb see hetk. Nüüd on ta käes. Tead, kui hea tunne on, kui päriselt märgatakse! Et sa ei ole seda ise sudinud, nõudnud või uurimas käinud. Olen lihtsalt kõik need aastad laulnud ning oma tööd suure rõõmu ja armastusega teinud. Teen edasi ka!”