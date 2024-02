ÕL VIDEO | Villemdrillem: Eesti rahvas pole veel minuks valmis!

Küsimusele, kas tal on ka midagi kihvti tulemas, teatas villemdrillem, et ei saa veel ust paotada, kuid märtsis on tulemas tema albumi esitluskontsert. Küsimusele, millal villemdrillem staadionikontserdi teeb, vastas ta, et alustab sammhaaval ja see ongi tema staadionikontsert. „Muidugi kui pakutakse ja ma müün... Aga ma arvan, et pole veel oma karjääris sealmaal. Mina olen valmis, aga inimesed pole selleks veel valmis. Võib-olla ei tea nad piisavalt hästi, kes ma olen. Äkki pärast tänast see muutub.”