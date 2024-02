ÕL VIDEO | Bedwetters: lava taga ütlesid kõik, et me oleme Eesti kõige s*tem bänd!

„Rokkmuusika tuleb tagasi, seda hinnatakse ja me tegime fucking hea albumi ka,” kommenteeris Kingi kolme auhinda. Vahepeal olid kutid aga kuhugi kadunud. „Võib öelda, et see on läbi aegade Eestis kõige tugevam comeback üldse,„ teatas laulja Joosep Järvesaar. „Muidugi olen ma megaõnnelik, see on kõige vingem asi! Mu sõber ütles, et see on esimene kord, kui pärast Raadio 2-te Bedwettersit ka päriselt tunnustatakse,„ sõnas Rauno Kutti. „Muidu on meid fännid tunnustanud, aga nüüd saame ka ametlikult.“