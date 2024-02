MULJED EMA GALALT | Žüriiliikmeks olnud Mart Normet: seal oli debatikohti mitmeid

Mart Normet, kes on ka ise mitmeid suurejoonelisi sõusid (näiteks „Eesti Laulu“) korraldanud, jäi Eesti Muusikaauhindade galaga väga rahule. „Laudades istumine annab võimsa galaliku tunde. EMA on kindlasti popmuusika saatemaastiku lipulaev,“ räägib Normet, kes käis tseremoonial oma silmaga kaemas ning oli ka üks žüriiliikmetest.

Mees tõdeb, et kohapealne melu oli pigem vaoshoitud. „Võiks arvata, et kui kaamera näitab, teevad kõik rahuliku näo, aga hiljem läheb hulluks mölluks. Tegelikult oli eilne õhtu päris rahulik. Võib-olla oli asi selles, et oli neljapäev. Ma ei tea, mis seda mõjutas. Äkki inimestel on täna tööpäev ja vaja hommikul kell kuus olla vormis?“ räägib Normet naljatades ja tõdeb, et isegi baarileti taga oli õhtu jooksul tunglemine pigem mõõdukas.

Mart rääkis, et Unibet Arenal sai süüa väga hästi. Aga seda siis, kui oli võimalus osta istekoht laua äärde. „Kui istud tribüünil, pead ostma Hessist (Hesburgerist- toim.) burksi. Kuigi ma nägin paari žüriiliiget ka Hesburgeri letisabas. Ma ei tea miks, all sai ka ju süüa,“ meenutab Normet.

Mees tõdeb, et tegu oli siiski väga väärika üritusega. „See on väga vahva, et üks valdkond tõstab niimoodi oma inimesi esile. Seal on väga hea olla. Raul Saaremets (sooloartistina tuntud kui Ajukaja – toim.) sai ka napilt pidama, kui ta oma tänukõnet pidas. Ta ütles, et üldiselt ei talu popmuusikutega ühes ruumis olemist, aga toit ja üritus on väga head. See võttiski kõik kokku.“

Aasta Elektroonikaalbumi tiitli võitis Ajukaja albumiga „Expensive Demos.“

Foto : Erki Pärnaku

Kindlasti jäi publikule õhtust meelde üllatusesinejana üles astunud iluuisutaja Aleksandr Selevko, kes tegi oma etteaste Alika esinemise ajal, uisutades publiku vahel vahekäikudes. „See jääriba ikka toodi ja viidi. Ei olnud nii, et pärast said kõik lustida. Vahekäigus oli tossu ka nii palju, et Selevkol pidi lihasmälu ikka väga hea olema, sest ta ei tohtinud sõita [vahekäigu] piiripealegi. Me kõik teame, mis juhtub uisuga, kui sõita pinna peale, mis ei libise,“ räägib Normet. Ta tõdeb et teleekraanil oli see etteaste veel efektsem, sest kohapeal nägi seda kaugelt ning vahel oli palju peanuppe. „Mul on kael siiani valus. Mingeid kohti tuli vaadata ekraani pealt. See oli tehtud ikkagi televaatajate jaoks.“

Aleksandr Selevko tegi EMA galal üllatusesinemise. Foto : Erki Pärnaku