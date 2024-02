FILMIARVUSTUS | „Mai ja detsember” – film, kus pinge on kogu aeg üleval

Kui teile meeldivad Natalie Portman ja Julianne Moore, siis meeldib teile ka film „Mai ja detsember“. Õigupoolest on need naised on justkui kvaliteedi võrdusmärgiks ja halbades linateostes nad ei mängigi. Pinget aitab hoida ja kerida ka legendaarse prantsuse helilooja Michel Legrandi muusika, mis haarab endasse esimesest taktist ning mis kõlab läbi filmi. See muusika on salapärane ja veidi paheline, film ise on aga suisa tiine seksuaalsest energiast.