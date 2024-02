MIS IKKAGI JUHTUS? „Kättemaksukontorist“ lahkuv näitleja Kadri Rämmeld: kirjutasin Raivo Suvistele ilusa pika kirja, kus sain kõik hinge pealt ära öelda

Kadri ei eita konflikti Raivo Suvistega, kuid ütleb, et räägib oma lahkumise tagamaadest kunagi hiljem. „Ütlen veel vaid niipalju, et kirjutasin ilusa pika kirja Raivole, kus sain kõik hinge pealt ära öelda. Kirjutasin talle ka sellest, et ta ikka seisaks meie eest TV3 turundusjuhtide ja bosside ees, aga ma ei tea, kas ta on seda ka teinud,“ sõnab Kadri.

Naistelehe allikate väitel oli näitlejate lahkumise põhjuseks samuti raha. Kumbki näitleja ei löönud enam kaasa hiljuti alanud uue hooaja võtetel, juba uuest hooajast seriaalist eemalejäämist kinnitavad mõlemad peategelased. Põhjustest nad aga vaikisid. Elina Reinold (52): „Jah, see vastab tõele! Soovin edasistele tegijatele palju jõudu. Mul oli tore ja põnev 10 aastat.“ Kas ta on nõus avama ka lahkumise põhjuste tagamaid? „Praegu mitte,“ kostab näitlejanna.

„Kättemaksukontori“ produtsent Raivo Suviste ei näe muutuses midagi imelikku, sest alates 2009. aastast teleekraanil olnud seriaalis on peategelasi ikka vahetunud, teiste seas on lahkunud näiteks Marika Vaariku Frida Arrak ja Adeele Sepa Kirke Klein. „Otsustasime, et kuna praegused peategelased on sarjas pikalt olnud, on aeg värskenduseks. Muutus toimub ülejärgmisest hooajast, aga kunagi ei tea, mis saab. Draamat ei maksa siit otsida.“