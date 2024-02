REISISAADE VÄIKELASTEGA! Piret Järvis-Milder: oli hetk, kus vaatasime teineteisele otsa ja mõtlesime, et lähme koju, sest me ei jõua ning ei saa hakkama

Ühe plussina toob Järvis-Milder välja linti võetud mälestused. Ka selle, et saadet tehes võetakse koos rohkem seiklusi ette. „Kui kaamera on kaasas ning sa tead, et see, mida jäädvustad, jõuab lõpuks rahva ette, pigistad sellest reisist palju rohkem välja.“