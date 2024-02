KOOSTÖÖ LÄBI! Brigitte Susanne Hunt keeras mänedžeriga päevapealt tülli: see oli suur šokk! Endine sõbranna: teeb haiget, et ta seab ühe mehe meie sõprusest ettepoole

Brigitte Susanne Hundil pidi neljapäeval avalduma koos sõbranna Hanna Gretha Liivaga uus podcast „The real winner here“, kuid selgub, et see siiski ilmavalgust ei näe. Brigitte sõnul on tema usaldust kuritarvitatud. „Ma mõistan ja andestan, aga kui austus ja usaldus kaob mis iganes suhtes, siis on mõttekoht, kas 10 aastat visata minema või mitte,“ rääkis Brigitte.