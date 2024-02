HÜVASTI, ADVOKAAT SUMBERG! Allan Noormets lahkus „Õnne 13st“: meil läksid peaprodutsendiga suusad risti

Saates rääkis mees, et tema üks suur soov on olnud teatrimaja valmimine. „See maja jutt on nii pikalt kestnud. Mina ise olen siin üliõpilasena lavaaugust muinsust välja kaevanud. 1985.–1986. aastal. Siis oli see maja ehitamine väga aktuaalne ja kohe-kohe pidid poolakad kopa maasse lööma. Nüüd on aasta 2024 ja midagi siin tehakse,“ rääkis Noormets renoveerimistööde keskelt Linnateatri majas.