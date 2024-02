ÕL VIDEO | Grete Paia mõtleb välismaale kinnisvara osta, juhuks kui sõda peaks Eestisse jõudma. „Ei kujuta samas ette, et peaksin Saaremaa kodu ja Eesti jätma...”

Grete Paia suhe rahasse on olnud maast madalast lugupidav. „Mäletan, et mingis vanuses olid klappidega telefonid ülipopid ning ka mina soovisin moega kaasas käia. Ema ütles, et sul on ju oma raha ja osta selle eest. Siis muidugi ind vaibus, sest tahtsin raha hoida ja koguda. Mul on alati olnud mingi eriti tugev kindlustundevajadus. Esimene suur väljaminek, mille oma raha eest tegin, oli digiklaver. Üldiselt ma ikka väga kalkuleerin, kas mul on üht või teist vaja. Kui keegi tahab midagi kallist kinkida, on muidugi teine asi. Enda peale ma niisama valimatult ei larista. Aeg-ajalt olen end mõne hinnalisema kingitusega muidugi premeerinud,” räägib Grete oma põhimõtetest.