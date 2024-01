VIDEO | „Mad Meni“ ja „Teenijanna loo“ täht ootab 41aastaselt esiklast

View this post on Instagram

Esiklast ootav näitlejanna lisas saatejuhi pärimise peale, et tema enesetunne on hea ja et tal on väga vedanud. „Kõik on läinud väga kenasti.“ Seejärel küsis ta, kas Kimmelil kui nelja lapse isal oleks talle mõni nõuanne. Koomikule meenus filmistaar Bill Murray soovitus riputada sünnitustuppa üles jõulutuled ning võtta kaasa ka patareitoitel küünlad - muidu olla seal väga kõle valgustus.