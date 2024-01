ÕL VIDEO | Kopsaka investeerimisportfelliga Robert Rool avas pojale pangaarve: „18aastaselt saad endale bemmi osta!“

„Õhtu!“ saatejuhil Robert Roolil on alati olnud rahakogumise ja kõrvale panemise geen sees. „Eks on tehtud ka rumalaid otsuseid – näiteks auto, mida poleks vaja olnud või mõni muu hinnaline, aga tarbetu ese. Tõsi ta on, et mõned aastad tagasi tekkis mõte finantsmaailma lähemalt uurida. Olen esimesed sammud ära teinud, targemaid kuulanud ning loodan siis paari aasta pärast juba vilju nautida,“ jutustab saatejuht.