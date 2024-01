Üle tuhande Rootsi artisti nõuab, et Iisraeli ei lubataks Eurovisionile

Rootsi väljaandes Aftonbladet ilmunud avalikus kirjas öeldakse, et lubades Gazas jõhkrat sõda pidavat Iisraeli tänavusele Eurovisionile, ilmutab Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) silmatorkavat kaksikmoraali, mis õõnestab organisatsiooni tegevust. Rootsi muusikud toonitavad, et 2022. aastal otsustas EBU keelata Ukrainat rünnanud Venemaal Eurovisionist osa võtta.

Enam kui tuhande allakirjutanu seas on rahvusvaheliselt edukad Rootsi artistid, nagu lauljad Robyn ja FeVer Ray , varasemad Rootsi eurolaulikud Eric Saade ja Malena Ernman (viimane on kliimaaktivist Greta Thunbergi ema), folkduo First Aid Kit jpt.

Uudist vahendava Briti lehe The Guardian teatel on samasuguse petitsiooni allkirjastanud umbes 1400 muusikut Soomest ja Islandilt. EBU on vastuseks viidanud Eurovisioni apoliitilisele iseloomule ning öelnud, et see on ringhäälingute, mitte riikide lauluvõistlus.