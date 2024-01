OPRAH WINFREY 70: pilastamine, teismeea rasedus, lesbikõlakad ja skandaalne salenemine

Pole just palju naisi, kelle kohta saaks öelda, et nad on 70aastaselt elu hiilgavaimas vormis. Esmaspäeval juubelit tähistanud USA jutusaatekuninganna Oprah Winfrey on üks neid haruldusi. Puruvaese teismelise ema tütar on jõudnud uskumatult kaugele: tema varandust hinnatakse 2,8 miljardile dollarile. Kuid skandaalid saadavad teda tänini.