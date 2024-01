MUST MASENDUS: 27aastasel telekaunitaril diagnoositi alopeetsia

Reinhart paljastas oma diagnoosi Tiktoki videos. Näitlejatar annab mõista, et on viimase piirini viidud. Abi püüab ta leida punase valguse teraapiast, mis tema sõnul on nüüd tema uus parim sõber.

Alopeetsia on „Riverdale'i“ näitlejatarile järjekordne saatusehoop: ta kannatab 13. eluaastast saadik paanikahoogude ja depressiooni all. Ühtlasi on tal Daily Maili teatel diagnoositud obsessiiv-kompulsiivne häire.

Väljaande Nylon intervjuus rääkis Lili, et tema vaimne tervis halvenes „Riverdale'i“ viienda hooaja võtteil, kus ta tundis end vangina. „Mõni päev, nagu näiteks täna, võib tunduda talumatu,“ tunnistas ta 2021. aasta mai Instagram Storys.