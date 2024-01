MASKISAADE NAASEB EKRAANILE! Hedvig Hanson loobus projektis osalemisest: eelistan elada ja esineda maskita!

TV3 juht Signe Suur kinnitab, et juba kevadel rõõmustab televaatajaid kultustelesaate neljas hooaeg. „Pühapäevaõhtuid saame veeta Eesti parimate meelelahutajate seltsis koos väga hea muusika ja unustamatute kostüümidega. Luban, et põnevaid üllatusi on lähiajal oodata ka saatejuhi ja detektiivide osas,“ kommenteerib ta.