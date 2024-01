„HEA TÜDRUK“ PODCAST 15. OSA | Millal on õige aeg poolpaljalt poseerimisele joon alla tõmmata?

Järgmiseks mõtles ta, et tõmbaks poolpaljalt poseerimisele joone alla 40. sünnipäeva puhul Playboy kaaneloo jaoks tehtud piltidega. „Aga need on ikka jätkunud kuni tänase päevani, ju siis on, mida näidata,“ bravuuritseb Anu.

Hiljuti oli tal taas pildistamine, mille fotosid ta huvi ja ärevusega ootab. „Ma ei teagi veel, kas ma nende avaldamisega nõus olen,“ arutleb ta. „Nimelt paluti mul seekord poseerida ajakirja „Anne & Stiil“ kaaneloo tarvis Pamela Andersoni stiilis – ilma meigita. „Valus endalgi vaadata,“ naerab ta.