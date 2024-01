„Ole valmis kogema unustamatut õhtut, mis on täis armastust, muusikat, mälestusi ja Taylor Swifti lummavat maailma.“ Just seda lubatakse üritusel, kus terve öö kõlab vaid Taylor Swifti muusika. Ja seda kõike meie enda koduses Cathouse’is. Suhtun üritusse esialgu skeptiliselt, sest kas hämaras Eesti ööklubis on võimalik üldse eufooriat ja taylorswiftilikus võtmes katarsist kogeda? Kohale jõudes saab kiirelt teatavaks, et on küll.