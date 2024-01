ARUSAAMATU! Miks Tartu kultuuripealinna avalavastusest välja jäi?

Vaatemäng, kus pakuti värvilistes jopedes-mütsides ringijooksvaid tegelasi, erinevat värvi ja mõõdus palle ning hämarat lugu, tekitas küsimusi nii neis, kes möödunud reedel Tartu kesklinna kohale läksid, kui ka neis, kes avalavastust telekast jälgisid. „Suvaline ringijooksmine, kirjudes tutimütsides tädid ja onud, edasi-tagasi lükkasid mingeid palle,“ tunnistab kunstnik Albert Gulk, et talle jäi avalavastuse sisu ebaselgeks. „Püüdsin telekast vaadates ette kujutada, kuidas see kohapeal välja nägi,“ räägib näitleja ja lavastaja Peeter Volkonski. „Aga siis, kui ma nende inimestega, kes kohal olid, rääkisin, ütlesid kõik, et midagi polnud näha ega kuulda. Kujutasin ette, et kohapeal võis olla väga vinge, aga tuli välja, et veel hullem! Ei näha, ei kuulda!“