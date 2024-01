ARUSAAMATU! Miks jäi kultuuripealinna avalavastusest välja Tartu ise?

„Arusaamatu!“ ohkab näitleja ja lavastaja Peeter Volkonski pärast Tartu 2024 avalavastuse vaatamist. „Mul on väga kahju. Kõige rohkem on mul enesekeskne kahju: mul on kõige rohkem kahju sellest, et seekord olen ma sunnitud olema nõus nendega, kellele mitte midagi ei meeldi. Seekord oli nii, kahjuks!“