RÕÕMUSÕNUM: Walesi printsess Catherine pääses viimaks haiglast koju

Prints Williami abikaasa ja kolme lapse ema läks London Clinicusse 16. jaanuaril avalikkuse teadmata. 17. jaanuari kuulutas kuningakoda ootamatult, et Walesi printsessile tehti plaaniline kõhuõõnelõikus ja see õnnestus. Rohkem infot tema tervisliku seisundi kohta ei avaldatud, viidates Catherine'i privaatsusesoovile. Kuid Briti meedia teatel on õukonnast mõista antud, et Walesi printsess ei põe vähki. Paranemine võtab siiski kaua – ametikohustusi ei hakka Catherine ilmselt täitma enne kui aprillis.